In Egelsee und Furth: Einbrecher suchten in Schulen nach Geld

Ausschließlich auf Bargeld aus waren Einbrecher bei Coups in Schulen in Krems-Egelsee und Furth bei Göttweig.

Wenig Beute in der VS Egelsee

Ein Einbruch in die Volksschule im Kremser Stadtteil Egelsee wurde am 16. Oktober entdeckt. Der oder die Täter, die in der Nacht in das Gebäude eingedrungen waren, richteten Chaos an und brachen Türen und Schränke auf. Doch sie mussten mit nur wenigen hundert Euro wieder abziehen.

„Insider“ scheidet als Täter aus

Ein Verdacht eines „Insiders“, der gewusst haben könnte, dass kurz zuvor von den Schülern Geld abgesammelt worden war, erhärtete sich nach Auskunft der Polizei nicht. Ein Hinweis zu einem Schüler, der verdächtigt wurde, stellte sich als unbegründet heraus. Es konnten aber am Tatort Spuren gesichert werden.

In beiden Fällen Spuren gesichert

Diese werden auch entscheidend dabei sein, wenn es darum geht, zu überprüfen, ob ein Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in eine Schule im Bezirk Krems besteht. Denn auch nach einem Einbruch, der sich am Abend des 16. Oktober in der Mittelschule Furth ereignete, konnten die Kriminalisten Hinweise sichern.

Schaden übersteigt Wert der Beute

Der oder die Einbrecher in Furth betraten das Schulgebäude am frühen Abend, als der Zugang noch nicht versperrt war. Dann schlugen sie eine Oberlichte zur Direktion ein und durchsuchten dort alle Kästen - offenbar ebenfalls auf der Suche nach Geld. Sie dürften jedoch nicht fündig geworden sein und suchten ohne Beute das Weite. Auch hier ist der Schaden jedenfalls um vieles größer als die Beute ...