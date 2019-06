Was haben Russland, Ibiza und Schiltern miteinander zu tun? Bis vor Kurzem kamen das flächenreichste Land der Erde, die Mittelmeerinsel und der 700-Seelen-Ort in der Gemeinde Langenlois wohl nur insofern in Berührung, als der eine oder andere Schilterner einen Urlaub im Lande Putins oder an Heinz-Christian Straches Ort des Verderbens machte.

Nun gibt es aber eine tiefere Verbindung des eigentlich unkombinierbaren Trios. Dafür gesorgt hat Alois Huber. Der dreifache Familienvater aus Schiltern steuerte die Musik zum hochaktuellen Kinohit „Kaviar“ bei. Die austro-russische Regisseurin Elena Tikhonova porträtiert in dem Film einen größenwahnsinnigen russischen Oligarchen, der eine Villa auf der Wiener Schwedenbrücke bauen möchte. Ein Stadtrat wittert das große Geld, im Gegenzug für weitere Investitionen soll er die österreichische Staatsbürgerschaft für Milliardär Igor besorgen.

52-Jähriger produzierte drei Titel für den Film

Die rasante Culture-Clash-Komödie, bei der sofort jenes Video in den Sinn kommt, das die österreichische Innenpolitik in den vergangenen Wochen derart durcheinandergewirbelt hat, startete am 13. Juni in den heimischen Kinos. Seitdem ist sie ein wahrer Kassenschlager. Schon einige Monate zuvor wurde „Kaviar“ beim renommierten Filmfestival Max Ophüls Preis mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. „Und jetzt haben schon weitere europäische Festivals und sogar Australien und Neuseeland eingeladen“, freut sich Huber über den bahnbrechenden Erfolg des Films.

„EZK“, „vul qx“ und „Boot Beat“ heißen die drei Titel, die der 52-Jährige produziert hat und in der russisch-elektronischen Musik zu verorten sind. Zu dem Auftrag gekommen ist Huber über das Musiklabel Laton, das er mitbegründet hat. Schon in den frühen 90er-Jahren hat er Kontakte nach Russland geknüpft: „Es ist eine tiefe Art der Seelenverwandtschaft – gerade im elektronischen Spektrum ist der Unterschied nicht so groß“, erzählt Huber, der seit über 30 Jahren leidenschaftlicher, weit gereister Musiker ist und in dieser Zeit ein großes Gesamtwerk aufgebaut hat.

Huber ist auch Dozent und Hobby-Historiker

Abseits seiner Arbeit im Studio und am Mischpult geht Huber noch vielen weiteren Interessen nach. Als Autor und Obmann des Vereins Regionalraumkultur um Schiltern befasst er sich intensiv mit der Historie seines Heimatortes. Zeit bleibt da auch noch für Hubers Brotberuf: Der 52-Jährige ist Dozent für Soziale Arbeit an den Fachhochschulen in St. Pölten und Eisenstadt.