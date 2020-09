Die Wogen gingen vor wenigen Wochen hoch, als am 31. Juli ein nicht genehmigtes Konzert vor dem Café Ulrich auf dem Südtirolerplatz von der Polizei abgebrochen werden musste. Kritik gab es nicht nur von Musikfreunden, auch politisch (vor allem vonseiten der ÖVP) wurde die Sache auf sozialen Medien kräftig angeheizt.

Aus einem Schreiben des Magistrats Krems geht hervor, dass nicht – wie fälschlich behauptet – „Formalfehler beim Ansuchen“ gemacht wurden, sondern dass dafür überhaupt kein Ansuchen gestellt wurde.

Nicht einmal versucht, Erlaubnis zu bekommen

„Der Vorwurf der mangelnden Information (…) geht insofern ins Leere, da darum nie angesucht worden ist“, heißt es klipp und klar im aus dem Amt für Sicherheit und Ordnung stammenden Mail, das der NÖN vorliegt. Der Südtirolerplatz ist ein „sensibler Bereich im Hinblick auf Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft“.

Doch nicht nur deshalb sei dort ein strenger Maßstab anzulegen, sondern auch, weil bei Menschenansammlungen auf der Straße die Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenker beeinträchtige. Darbietungen neben der Fahrbahn der „einzigen Zufahrt in die Altstadt mit hohem Verkehrsaufkommen“ seien gefährlich.

Martin Kalchhauser Ein Skandal, der gar keiner war

Die Stadt habe eine klare Regelung für die Straßenmusik mit dafür ausgewiesenen Plätzen – etwa am Täglichen Markt, beim Simandlbrunnen oder am Dreifaltigkeitsplatz – geschaffen.

Stadtmarketing-Chef Horst Berger will an die Geschehnisse am liebsten gar nicht mehr erinnert werden. Im Fall des Café Ulrich, gibt er zu, sei auch ihm „kein Ansuchen bekannt“. Man müsse eben nach dem Veranstaltungsgesetz ansuchen.

Das Marketing plant indes, an Samstagvormittagen „Musik in die Fußgängerzone“ zu bringen. Demnächst werde es zu dieser neuen Initiative konkrete Informationen geben.