Neue Parkordnung: Stein bleibt gelassen

So heiß die Thematik auf der politischen Ebene diskutiert wurde, so gelassen nehmen die Bewohner von Stein die Einführung der Gebührenpflicht und die Preiserhöhung bei den Dauerparkkarten in „ihrem“ Stadtteil scheinbar auf. Sowohl in den sozialen Medien wie auch auf anderen Wegen hielt sich das Feedback zum größten Maßnahmenpaket rund ums Parken seit Jahren in Grenzen.

Eine der wenigen Kritikerinnen ist Barbara Beer vom Weingut Mayer-Resch, das in der Steiner Kellergasse beheimatet ist. Sie lässt kein gutes Haar an den Neuerungen, die mit 1. Juli kommen. An eine Entschärfung des Parkdrucks, den die SPÖ als Argument für die Einführung der Gebührenpflicht vorbrachte, glaubt sie nicht. Für die Steiner Kellergasse rechnet Beer mit einer Verschärfung der Situation: „Das ganze Parken wird sich zu uns herauf verlagern. Das ist eine unmögliche Situation für unseren landwirtschaftlichen Betrieb. Wir bekommen Flaschen geliefert, Lieferungen werden abgeholt und wir müssen eine Lese abwickeln.“ Beer rechnet damit, dass ein Vielfaches mehr an Anrainertickets ausgegeben werden, als Parkplätze zur Verfügung stehen. „Das ist Konsumententäuschung!“

Barbara Beer: „Unmögliche Situation für unseren Betrieb.“ Foto: NÖN

Die SPÖ betont in einer Aussendung, dass die Einführung der Gebührenpflicht in Stein nicht „willkürlich“ erfolgt sei. Mit den Maßnahmen solle auch der Autoverkehr eingedämmt werden, die Parkmöglichkeiten für Bewohner aber erhalten bleiben. Landwirtschaftliche Fahrzeuge seien zudem von der Gebührenpflicht nicht betroffen.

