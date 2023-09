PTS-Direktor Martin Müllner: Mann der Praxis auf Erfolgsstraße

Mit Martin Müllner bekam die PTS Krems 2018 einen jungen, damals erst 34-jährigen Chef. Der erfolgreiche Weg der Schule zeigt, dass die Entscheidung richtig war.

Ziel: „Gute Chancen für Jugendliche schaffen“

77 Schüler sind für das soeben begonnene Schuljahr fix. Erfahrungsgemäß kommen noch welche dazu, weshalb der Chef der zehnköpfigen Lehrer-Crew mit bis zu 90 rechnet. „Je mehr Schüler, desto mehr Ressourcen haben wir“, freut sich Müllner. „Schließlich ist es unser oberstes Ziel, gute Chancen für die Jugendlichen zu schaffen. Und wir können in Krems alles an Fachbereichen anbieten, was vorgesehen ist.

Der Senftenberger, der in Reichpolds (Gemeinde Kottes) aufgewachsen ist, ist ein Mann der Praxis. Mit dem Moped (!) pendelte er seinerzeit als Lehrling drei Jahre lang täglich 36 Kilometer nach Krems, um seine Lehre in der voestalpine Krems zu absolvieren.

Pädagoge mit Erfahrung in der Privatwirtschaft

Bestnoten in der Berufsschule animierten ihn, die Matura nachzuholen, die KPH (Fächer: Mathematik, Physik/Chemie) zu absolvieren und als einer der jüngsten Direktoren im Kremser Schulzentrum zu landen. „Als Direktor ändert sich deine Situation schlagartig. Du bist oft allein auf weiter Flur“, sinniert er. „Man ist Anlaufstelle für kleine und große Probleme, oft auch ,Klagemauer'.“ Die ersten beiden Jahre als „Leitfigur ohne Wenn und Aber“ – bis hin zur Anteilnahme an persönlichen Schicksalen von Schülern – seien herausfordernd gewesen. „Aber bereut habe ich die Entscheidung keinen einzigen Tag!“ Oft seien die Erfolge nur scheinbar klein. „Ich freue mich, wenn Schüler am Nachmittag freiwillig in den Werkstätten bleiben, weil es ihnen so taugt. Das hat es oft schon Verwunderung bei den Eltern gegeben, die das gar nicht glauben konnten.“

„Eltern geben uns das Wertvollste, das sie haben!“

Er gehe fast jeden Tag „in freudiger Erwartung“ in die Schule und sei sich der großen Verantwortung der Pädagogen bewusst. „Die Eltern geben ihre Kinder in unsere Obhut. Sie sind das Wertvollste, das sie haben!“ Doch zahlreiche Erfolgsgeschichten sind die Bestätigung eines guten Weges. „Wir bieten ein wichtiges Jahr der Orientierung. Immer mehr Eltern und Schüler erkennen, dass sie mit der Entscheidung über ihren weiteren Weg eine für ihr Leben immens wichtige treffen“, appelliert der Direktor an die Eltern, in dieser „oft für das ganze Leben prägenden Phase der Jugendlichen“ Vertrauen zu haben. „Das Jahr im Poly ist definitiv kein verlorenes Jahr!“

Kremser überregional für Poly-Schulen engagiert

Über die Schule, die mit ihrer hervorragenden Ausstattung weit über den Bezirk (weitere PTS gibt es in Gföhl, Langenlois und Grafenegg) keine Vergleiche zu scheuen braucht, hinaus engagiert sich der Kremser PTS-Chef als Landeskoordinator für die 58 PTS in NÖ und im Verein „Poly aktiv“, in dem Anliegen aller 233 Poly-Schulen Österreichs Thema sind und unter anderem die Austragung von Bewerben geregelt wird.

Privat ist Müllner begeisterter Wanderer (2018: München – Venedig in 23 Tagen) und Kajak-Fahrer. 2019 paddelte er von Ingolstadt nach Ybbs, heuer im Sommer kam er bis nach Mohacs (Ungarn).