Anfeindungen wegen unfairer Behandlung von Mitarbeitern war Andreas Schwerla, Chef des Kremser McDonald‘s, in jüngster Vergangenheit ausgesetzt, die NÖN berichtete:

Vorwürfe Kremser McDonald‘s-Mitarbeiter fühlen sich ausgebeutet

Der Betreiber von drei Niederlassungen in NÖ (Krems, St. Pölten, Neulengbach) und sieben weiterer in Wien, sieht sich hingegen als besonders mitarbeiterfreundlicher Arbeitgeber.

„Auch im derzeitigen Lockdown habe ich in allen zehn Betrieben sämtliche Mitarbeiter behalten“, so Schwerla. „Und es wurde auch kein einziger in Kurzarbeit geschickt!“

Die extreme Loyalität der meisten Betroffenen ist für den Unternehmer die Bestätigung seines Weges. „Ich habe unter meinen 77 Mitarbeitern, auch in Krems, mehrere, die schon länger als zehn Jahre bei uns sind.“

Größter Gastro-Betrieb ganz Niederösterreichs

Der gebürtige Münchner Schwerla (54), der schon 37 Jahre im Konzern arbeitet – unter anderem war er als CEO für Österreich und Osteuropa tätig – startete 2013 mit zwei eigenen Betrieben in Österreich, 2016 kamen sieben, 2019 der zehnte dazu. Heute ist Schwerla mit seinen drei Lokalen und rund 200 Mitarbeitern in Niederösterreich der größte gastronomische Einzelbetrieb des Landes.

„Meine Mitarbeiter können sich von mir faires Verhalten erwarten und Verantwortung übernehmen“, verweist er auf freiwillige Sozialleistungen und Entgegenkommen bei der Rücksicht auf persönliche Bedürfnisse.

Auch bei Bedarf an Hilfe bei privaten Problemen können seine mittlerweile etwa 600 Mitarbeiter auf ihn zählen. So seien derzeit etwa 70 „Kredite“ für Bedienstete, die in Geldnot waren, am Laufen. Zahlreiche Erfolgs-Karrieren hätten in seinen Lokalen begonnen. „Dafür erwarte ich eine positive Einstellung zur Arbeit, die Spaß machen soll.“