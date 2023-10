Krems: DPU-Gründerin wird Ehrenbürgerin

Die Stadt Krems wird die Ehrenbürgerschaft an die Gründerin der Danube Private University (DPU), Marga Brigitte Wagner-Pischel verleihen. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vergangene Woche mehrheitlich beschlossen.

Standard-Interview Grund für Enthaltung

Die Kremser Linke Stadtbewegung (KLS) enthielt sich bei der Abstimmung. Deren Mandatar Nikolaus Lackner begründete das mit einem Interview Wagner-Pischels im „Standard“ aus dem Jahr 2009, in dem sie sich gegen staatliche Universitäten ausgesprochen hatte. „Die Rache ist immer das Archiv. Dieses Schlechtmachen des staatlichen Universitätssystems verunmöglicht mir persönlich und der KLS die Zustimmung.“

Seit 2002 in Krems, seit 2014 Staatsbürgerin

Wagner-Pischel ist gebürtige Deutsche, lebt seit 2008 in Österreich und erhielt 2014 die österreichische Staatsbürgerschaft. Die diplomierte Erziehungswissenschaftlerin engagiert sich beruflich seit 2002 in Krems. In diesem Jahr gründete die 73-Jährige gemeinsam mit ihrem Gatten Jürgen Pischel die Postgraduale Universitätsstudien für Heilberufe GmbH, kurz PUSH, die von 2007 bis 2017 als Partner der Donau-Universität Krems weltweit die universitäre Weiterbildung in den Fachgebieten der Zahnmedizin in deutscher und englischer Sprache offerierte.

Präsidentin der von ihr 2009 gegründeten DPU

2009 gründeten Marga Wagner-Pischel und Jürgen Pischel die DPU, die damals erste und einzige vollumfängliche Privatuniversität für ein Diplomstudium der Zahnmedizin zum Dr. med. dent. in Österreich. 2012 folgte die Gründung des Zahnambulatoriums Krems, 2017 die Fertigstellung des neuen Hauses am Bahnhof in Förthof. Wagner-Pischel ist bis heute Geschäftsführerin und Präsidentin der DPU. 2012 ernannte sie das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten zur Honorarkonsulin der Mongolei für die Bundesländer Salzburg und Tirol, 2015 verlieh ihr die Ukrainian Medical Stomatological Academy in Poltava den Titel „Professor honoris causa“.

Großes Engagement im kulturellen Bereich

In Krems und Umgebung tritt Wagner-Pischel außerhalb des universitären Schaffensbereichs vor allem als große Unterstützerin von Kunst und Kultur auf. „So hat sie 2018 kulturelle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Martin-Johann-Schmidt-Jubiläumsjahr gefördert, oder ist als Ehrenbotschafterin des Doms der Wachau aktiv. In den Gebäuden der DPU schafft sie durch die bewusste Präsentation von Kunstwerken ein besonderes Ambiente im Dialog mit Wissenschaft und Forschung“, würdigte Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) ihr bisheriges Wirken.

Nicht unerwähnt ließ Resch, dass die DPU auch für den Finanzhaushalt der Stadt einen wichtigen Beitrag leistet. Als aktuell siebtgrößter Kommunalsteuerzahler sprudelten im vergangenen Jahr 324.000 Euro von der Zahnuni aus Richtung Rathaus.