Rund 850 Gäste (!) wurden Augenzeugen der symbolischen Übergabe eines riesigen Kellerschlüssels in der Winzer Krems. Franz Ehrenleitner beendete nach 30 erfolgreichen Jahren an der Spitze des größten Weinbaubetriebs des Landes seine Tätigkeit und übergab sein Amt an Nachfolger Ludwig Holzer.

Dankesmesse mit Bischof Schwarz

Bischof Alois Schwarz zelebrierte gemeinsam mit drei weiteren Geistlichen eine Dankesmesse, ehe in einem fast dreistündigen Festakt zahlreiche Gratulanten die Arbeit Ehrenleitners würdigten. Der Manager, seit 47 Jahren in der Winzer Krems tätig und seit drei Jahrzehnten deren Chef, übernahm die Führung im Betrieb, als sich dieser am Boden befand und vor einer Fusionierung stand.

Ehrenleitner bleibt "Orientierungspfleiler"

Laudator Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll würdigte Ehrenleitner als "Denker und Lenker, der der Genossenschaft ein Gesicht gegeben" habe. "Für deinen klugen Nachfolger bleibst du weiterhin ein Orientierungspfeiler", meinte Pröll und lobte, dass sich Ehrenleitner als Krisenmanager bewährt habe und "die Verantwortung in vollen Zügen wahrgenommen" habe. "Aber du hast auch im Erfolg immer die Bodenhaftung behalten."

Riesige Schar an Gratulanten

Unter den weiteren Gratulanten waren Landtagspräsident Karl Wilfing, der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch, Landwirtschaftskammer-Vize Otto Auer, dessen Pendant in der Wirtschaftskammer, Dieter Lutz und der stellvertretende Direktor der Raiffeisen-Landesbank NÖ-Wien, Reinhard Karl.

Holzer: "Erfolgsweg fortsetzen!"

Mit Ludwig Holzer übernimmt ein Mann die Führung, der bereits 36 Jahre im Unternehmen mitarbeitet und am Aufbau des Exports, dessen Anteil schon 50 % beträgt, maßgeblich mitgewirkt hat. Er habe viel von Franz Ehrenleitner gelernt, meinte dieser im Gespräch mit Moderatorin Birgit Perl. "Ich möchte den Erfolgsweg der Winzer Krems fortsetzen, aber es braucht auch Veränderungen, weil sich die Herausforderungen und die Märkte verändern."

