Krems: 15-Jähriger hielt Mitschülern plötzlich Waffe an Kopf

„Das erinnert mich an das Massaker in Belgrad vor wenigen Wochen!“ Die Mutter eines Schülers der MS Krems ist entsetzt. Ihrem Sohn wurde von einem Mitschüler eine Pistole an den Kopf gehalten.

Schüler zog plötzlich Pistole hervor

Nach Schilderung des betroffenen seien er und ein Mitschüler vom mutmaßlichen Täter in das an das Schulzentrum Krems angrenzende Parkhaus gelockt worden. „Ich muss euch was zeigen“, hatte der Bursch – übrigens ein Österreicher – zu den beiden gesagt. Am Ziel angekommen, zog der Jugendliche die Waffe aus der Jackentasche. Dabei handelte es sich, wie sich jedoch erst später herausstellte, um eine Airsoft-Pistole (Luftdruckpistole mit Plastikkugeln als Munition, Anm.).

Polizeiliche Ermittlungen laufen

Der Bursche hielt die Waffe zuerst dem einen, dann dem anderen Mitschüler an die Stirn. Wie eines der Opfer bei der Einvernahme bei der Polizei angab, hatte ihn der Jugendliche schon einige Tage vorher gefragt, ob er ihm ein Messer verkaufen könne oder jemanden wüsste, der eines verkaufe. Seitens der Polizei wird betont, dass man den Vorfall untersuche und Erhebungen im Gang seien.

Vorfall war „nicht in der Schule“

Die NÖN ersuchte Schulleiterin Sonja Lechner-Paschinger um eine Stellungnahme. „Alles, was ich zu diesem Vorfall sagen kann und möchte, ist folgendes: Der Vorfall hat nicht in der Schule stattgefunden. Die Polizei ermittelt.“ Angeblich nahm der „bewaffnete“ Schüler weiterhin auch diese Woche noch am Unterricht teil ...

Aufregung herrscht bei einigen Eltern um einen Vorfall in der Vorwoche, der einen Schüler der Mittelschule im Schulzentrum Krems in der Edmund-Hofbauerstraße betrifft. Dieser hatte eine Waffe bei sich und bedrohte mit dieser zwei Mitschüler. Von der Mutter eines der beiden Opfer wurde die Polizei eingeschaltet. Foto: Martin Kalchhauser

Gefahr früh erkennen

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.