Eichhörnchen auf Abwegen

Etwas mehr als einen Monat nach der letzten Kinderlesung in der Stadtbücherei gibt es wieder ein Angebot für die Kleinen: Am Donnerstag, 12. Oktober, 15 Uhr, kommen der Autor Thomas Sautner und die Illustratorin Barbara Dolak nach Krems, um aus ihrem Buch „Der Waldviertler Zwergendoktor“ zu lesen.

Die in dem Buch geschilderte Geschichte ist eine, die in Sautners Familie schon seit Generationen erzählt wird: Von einem jungen Eichhörnchen, das im Wald dem für Erwachsene nicht sichtbaren sogenannten Waldviertler Zwergendoktor begegnet. Gemeinsam mit dem Zwergendoktor erlebt es Abenteuer, die sowohl den Protagonisten als auch die Zuhörer von Vertrauen und Freundschaft lehren, und davon, dass man sich auch manchmal auf den eigenen Verstand verlassen muss.

Der gebürtige Gmünder Autor entführt Kinder wie Erwachsene gleichermaßen in eine fantasievoll gestaltete Welt und fängt geschickt den Geist der Region ein. Neben allen Lehren über zwischenmenschliche Werte hält das Kinderbuch auch eine Lektion über Sprachvielfalt bereit – Sautner bedient sich in seiner Erzählung Dialekten und Sprachvarianten und schafft somit ein Tribut an die sprachliche Diversität der Region.

Es ist erst das zweite Mal, dass Sautner sich – nach dem 2016 erschienen Roman „Rabenduft“ – an das Schreiben eines Kinderbuchs wagt. Bekanntheit erlangt hat er vorrangig mit Erzählungen, die sich um die Ausgestoßenen einer Gesellschaft drehen; häufig mit Regionalbezug zum Waldviertel. In sämtlichen bisher entstandenen Werken beweist er viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit komplexen gesellschaftlichen Themen und vermag auch, diese in kindgerechte Sprache umzusetzen.

Die Illustratorin Barbara Dolak erweckt die Geschichte, die Thomas Sautner in Worten erzählt, mit ihren liebevoll gestalteten Zeichnungen auch visuell zum Leben. Sie beschreibt das Buch als ein „feinsinniges Werk für die ganze Familie“ – somit sind auch die Eltern herzlich eingeladen, sich gemeinsam mit ihren Kindern in die Welt des Zwergendoktors entführen zu lassen.

Der Eintritt zur Lesung ist frei; nähere Informationen sind unter www.krems.at/buecherei verfügbar.