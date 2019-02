Kindergewusel in der Volksschule Hadersdorf.

Man kann Turnsäle auch für andere Bewegungen als für den normalen Turnunterricht verwenden. In der Volksschule Hadersdorf tummelten sich am vergangenen Samstag viele Kinder in den verschiedensten Masken.

Tolles Unterhaltungsprogramm

Der Elternverein der Volksschule Hadersdorf hatte eingeladen und bot den Kinder auch eine Menge: Lustige Spiele und Tänze, eine Bastelstation, eine Tombola mit vielen Preisen, ein Schätzspiel, Musik und natürlich Essen und Trinken. Der Erlös wird natürlich den Volksschulkindern zugutekommen.