Hadersdorf: Musik früh lernen

Es zeigt sich immer mehr, dass „musikalische Früherziehung“ bereits ab dem Kindergartenalter wichtig und fördernd ist. Dieses Angebot findet man jetzt auch im Kindergarten Hadersdorf.

Musikalische Erziehung für Kinder ist wichtig in der kindlichen Entwicklung und macht stark für das Leben. Diese Früherziehung legt nebenbei auch noch den Grundstein, damit Kinder mit Entschlossenheit und Zielstrebigkeit Herausforderungen im Leben angehen und auch lernen, Rückschläge zu überwinden.

Seit Kurzem kooperiert die Musikschule Region Wagram mit dem Kindergarten Hadersdorf in Form einer neuen EMP-Gruppe (Elementare Musikpädagogik – Musikalische Früherziehung). Mariella Vohla, jahrelang als Berufsmusikerin in unterschiedlichen österreichischen Orchestern als Geigerin tätig, führt diese Gruppen. Dieses Angebot gibt es auch noch in Fels, Grafenwörth, Absdorf und Kirchberg.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.