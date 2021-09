Im Anschluss steht eine Diskussion zum Film auf dem Programm. Ticketreservierungen unter krems@radlobby.at.

Zum Inhalt des Films (https://www.bikes-vs-cars.com/): In den letzten Jahren gewinnt das Fahrrad im innerstädtischen Verkehr wieder verstärkt an Bedeutung. Mit "Bikes vs Cars" zeigt Regisseur Frederick Gerten die weltweite Fahrrad-Bewegung als möglichen Ausweg aus dem drohenden Verkehrskollaps und der sich abzeichnenden Klimakatastrophe. Es kommen Aktivisten und Denker zu Wort, die in diesem Sinne für eine Verbesserung kämpfen

BIKES vs CARS TRAILER from WG Film on Vimeo.