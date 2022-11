Advent im Kesselhaus

Wer in der Weihnachtszeit nach einem facettenreichen Kinoerlebnis sucht, ist im Kino im Kesselhaus an der richtigen Stelle. Neben zahlreichen Kinder- und Familienfilmen bietet das Dezemberprogramm auch Livekonzerte, Gespräche mit Filmemachern und diverse Weihnachtsfilme.

Im Dezember stehen an drei Tagen in der Woche (Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag) insgesamt acht verschiedene Kinderfilme auf dem Programm, darunter „Fantasia 2000“ und „Hui Buh und das Hexenschloss“. Die ganz Kleinen können am 4. Dezember, 15.30 Uhr, beim Cinemagic Bilderbuchkino eine Einführung in die Welt des Films bekommen. Am 24. Dezember sind ab 11 Uhr drei Kinder-Weihnachtsfilme zu sehen.

Auch für Erwachsene gibt es ein weihnachtliches Angebot: Ein Weihnachtsspecial am 8. Dezember ab 17 Uhr mit den Klassikern „The Muppet Christmas Carol“ und „Love Actually“ und der Möglichkeit, davor oder danach Punsch zu trinken.

Für Besucher aller Altersklassen treten am 11. Dezember, 16 Uhr, die Donaupiraten aus ASAGAN mit dem Programm „Wintergeschichten und Weihnachtslieder“ auf. Ein zweites Konzert gibt es am 15. Dezember, 20.30 Uhr, mit dem Klarinettisten und Saxofonisten Ulrich Drechsler und der Sopranistin Özlem Bulut.

Zwei Live-Gespräche mit Filmemachern stehen auf dem Programm: Max Gruber über seinen biographischen Film „Er flog voraus – Karl Schwanzer“ und Leni Lauritsch über ihren Thriller „Rubikon“.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.