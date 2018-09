In einem Weingarten in Kirchberg brannte der Traktor eines Engelmannsbrunner Winzers völlig aus.

Plötzlich und unerwartet endete am 12. September die Traubenernte für einen Winzer aus Engelmannsbrunn in seinem Weingarten in Kirchberg ( wir hatten bereits kurz berichtet, siehe hier ). Als die Leser nach der Frühstückspause um 10:15 Uhr ihre Arbeit wieder aufnehmen wollten und der Winzer den Traktor startete, ging dieser urplötzlich in Flammen auf.

Der Brand breitete sich so schnell über die Motorhaube und die Fahrerkabine aus, dass jeglicher Rettungsversuch zwecklos war. Der Weinbauer konnte sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Unglücksort in der Nähe des Feuerwehrhauses

Da sich der Ort des Unglücks direkt hinter der Gebietsvinothek „Weritas“, in Rufweite zum Kirchberger Feuerwehrhaus, befindet, trafen die Florianis sehr rasch ein. Noch bevor der Brand auch den Gummi der Reifen vollständig erfassen konnte, wurden die Flammen mit dem Hochdruckrohr niedergeschlagen.

Die Feuerwehr Engelmannsbrunn legte schließlich eine zweite Löschleitung, um die heißen Metall- und Gummiteile zu kühlen. Der Erfolg dieser Maßnahme wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Zusätzlich waren auch die Feuerwehr Oberstockstall und der Zug Mallon alarmiert worden.

Dank des raschen Eintreffens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf den Lesewagen verhindert werden. Die Weißburgunder-Trauben, die sich darin befanden, dürften durch den Rauch allerdings unbrauchbar geworden sein.

Traktor stand erst vergangene Woche in der Werkstatt

Da der ausgebrannte Traktor samt Anhänger nur kompliziert nach hinten aus der Zeile gezogen hätte werden können, entschloss sich der Einsatzleiter dazu, das Wrack nach der Freigabe durch den Brandursachenermittler der Polizei vom Kran der Feuerwehr Großweikersdorf über eine Böschung heben zu lassen.

Die Brandursache ist zum derzeitigen Stand noch unklar, es dürfte sich aber um einen technischen Defekt gehandelt haben. Kurios: Der Traktor soll erst in der Vorwoche zur Reparatur in der Werkstatt gewesen sein.