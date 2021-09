Der neue Radweg entlang der Ringstraße sorgt immer wieder für Diskussionen. Jetzt könnte es sogar zu einer Klage gegen die Stadt Krems kommen. Ein Geschädigter eines Fahrrad-Unfalles fordert 3.000 Euro Schmerzensgeld.

Die Engstelle bei der ehemaligen Musikschule sorgte schon durch einen unglücklich zwischen Geh- und Radweg positionierten Lichtmasten für Kritik (die NÖN berichtete). Jetzt ist eine Bordsteinkante der Zankapfel. Der Radweg Richtung Westen macht an dieser Stelle nämlich einen Schwenk Richtung Fahrbahn. Wenn im engen Bereich Fußgänger, die auf Grün warten, am Gehsteig stehen, wird es für die Radfahrer heikel.

Baumeister Josef Mayer aus Rossatz war am 15. Juli dort unterwegs, als vor ihm ein unachtsamer Fußgänger einen Fuß auf den Radweg setzte. Nach dem Ausweichmanöver auf die Fahrbahn wollte der Radfahrer wieder auf den Radweg zurücklenken. Der Bordstein verhinderte dies. Beim folgenden schweren Sturz zog sich Mayer Verletzungen an Schulter und Hüfte zu, an denen er noch laboriert.

Doch nicht genug: Während seines Spitalaufenthalts lernte der Rossatzer ein weiteres Opfer der „Radfahrer-Falle“ kennen. Im Zuge der Recherchen wurden noch drei weitere Unfälle mit Personenschaden innerhalb weniger Wochen bekannt. „Der reichliche Gummiabrieb an der ringstraßenseitigen Kante des Hochbords bestätigt die Darstellung“, schreibt Mayers Rechtsanwalt Christian Hirtzberger im Brief an die Stadt. „Die Verkehrsanlage gleicht einer geschickt aufgestellten Falle.“

Gefahrenstelle: Keine Maßnahmen geplant

„Die Verkehrsanlage wurde vorschriftsgemäß geplant und ausgeführt“, entgegnet Magistrats-Jurist Hannes Zimmermann. Das sei auch von einem Amtssachverständigen bestätigt.

Auf die Frage, ob die zwischenzeitlichen Maßnahmen – der Radwegstreifen in Rot wurde einige Meter verlängert, die Kante gelb gestrichen – ein Schuldeingeständnis seien, meint er: „Das war eine nicht erforderliche Zusatzmaßnahme.“ Einer Klage sieht Zimmermann gelassen entgegen. Auch Adaptierungen – etwa eine Abschrägung zwischen Fahrbahn und Radweg – seien nicht geplant. „Radfahrer haben, so wie alle Fahrzeuglenker, stets die Geschwindigkeit so anzupassen, dass Unfälle vermieden werden.“