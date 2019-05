Am Tag der Musikschulen, an dem alle Niederösterreichischen Institutionen ihr Türen für Besucher weit öffneten, gab es auch in Krems die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Kreative Arbeit beeindruckte

"Hereinspaziert", hieß es am Kremser Hafnerplatz, wo die Gäste einen Tag lang die kreative Arbeit der engagierten Lehrer und ihrer eifrigen Schüler bei geöffneten Klassenräumen erleben. Die Klangwolke, die den im alltäglichen Betrieb "schalldichten" Türen entwich, war begeisternd.

Schon fast 1.000 Schüler

"Wir bieten das Erlernen von nahezu allen Instrumenten an, dazu auch Tanz und Gesang", betonte Direktor Hubert Pöll. "Wir freuen uns über die fast tausend Schüler die an unserer Schule ihre Fähigkeiten ausüben und vertiefen können."

Preisträger wurden geehrt

Dass dieses Engagement auch Früchte trägt, zeigt sich bei den jährlichen "Prima la musica"-Bewerben, bei denen die Kremser stets Spitzenplatzierungen einfahren können. Dementsprechend war ein Höhepunkt der Tages die Ehrung Preisträger durch die für die Schule politisch zuständige Stadträtin Sonja Hockauf-Bartaschek und Bildungsgemeinderat Klaus Bergmaier.

Ensemble startet in Kärnten

Sie überreichten den erfolgreichen Schülern kleine Geschenke und ihren Pädagogen Kremser Wein. Am Start für den österreichweiten größten Jugendmusikwettbewerb steht heuer das Kammermusik-Ensemble "M 3 & 1", das sich am 29. Mai in Klagenfurt einer Jury stellt und bereits am Tag der offenen Tür eine fulminate Kostprobe seines Könnens zeigte.