18 Pädagogen aus Kindergärten, Volks- und Mittelschulen kamen in den letzten Schulwochen der Einladung zum Jaidhofer Erholungsteich nach, um am KLAR!-Projekt „Wasserpädagogik“ teilzunehmen. Ziel war, Wasser „erlebbar“ zu machen und im Bausteinsystem Einblicke in die Lebensräume heimischer Teiche und Bäche zu geben.

Dabei wurde aufgezeigt, wie das Thema fächerübergreifend im Unterricht eingesetzt werden kann. Gleichzeitig wurden altersabgestimmte Arbeitsmaterialien für die Schüler erarbeitet und die „Wasserkisten“ vorgestellt. Diese Kisten enthalten Literatur, Becher, Lupen, Mess-Sets, Kescher und Bestimmungskarten, um den Unterricht für die Schüler besonders interessant zu gestalten.

Das Thema „Wasserpädagogik“ hat bei der Ferienakademie in der letzten Juli-Woche in Jaidhof die Feuertaufe bestanden: Acht Pädagogen und sechs Mitarbeiter der Unterwasserwelt Schrems begeisterten dabei 33 Kinder mit vier Stationen zum Thema „Wasser“. Am Bach im Schlosspark durften die Kinder keschern, Experimente mit verschiedenen Inhaltsstoffen in Wasserbehältern ausführen, Reaktionen des Wassers auf Gegenstände erkunden und Rollenspiele üben. Die Kinder nahmen dabei das örtliche Gewässer als empfindliches Ökosystem wahr.

Ab Herbst werden regionale Kindergärten, Volks- und Mittelschulen mit altersgerechten Arbeitsmaterialien ausgestattet, damit das Thema „Wasserpädagogik“ jederzeit individuell und unkompliziert im Unterricht aufgegriffen werden kann. Das Projekt wird mit den Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Initiative „KLAR! Region Kampseen“ durchgeführt.