Krems: Konzert im Zeichen Kreneks

Unter dem Motto „Musik am Ursprung“ machen die Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich auch in diesem Jahr wieder Halt in Krems: Einer der zehn in ganz Niederösterreich verteilten Veranstaltungsorte ist der Salon Krenek, der sich ganz dem umfangreichen Erbe des österreichischen Komponisten Ernst Krenek widmet.

Dort werden am Sonntag, 29. Oktober, 17 Uhr, bei der „Krenek-Serenade“ eine Auswahl an Werken von Franz Schubert, Richard Strauss, und natürlich Ernst Krenek selbst dargeboten.

Wie Krenek, der einen Großteil seines Lebens in den USA verbracht hat, sind auch die Musiker, die seine Stücke spielen werden, weit gereist: Die Sopranistin Rebecca Nelsen hat amerikanische Wurzeln und hat bereits in zahlreichen namhaften Opernhäusern in aller Welt, unter anderem Frankreich, Deutschland und Russland, gesungen. Nach Österreich geführt hat sie ihr Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst. Aktuell ist sie an der Wiener Volksoper tätig.

Der gebürtige Wiener Pianist und Dirigent Andreas Stoehr ist dem Salon Krenek persönlich verbunden. Auch er hat sich international als vielseitiger Musiker einen Namen gemacht und ist derzeit Professor für Dirigieren an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien und künstlerischer Leiter des MUK sinfonieorchesters.

Weil Ernst Krenek auch ein beachtliches literarisches Werk hinterlassen hat, wird das Konzert durch Erinnerungen und Anektdoten aus seinen Memoiren „Im Atem der Zeit“ ergänzt.

Der Schauspieler und Kabarettist Serge Falck liest aus der Autobiographie, in der Krenek pointiert und kritisch über sein Leben im Österreich der 1920er und 30er-Jahre schreibt. In Kombination mit der musikalischen Darbietung von Nelsen und Stoehr wird für das Publikum so diese kulturelle Blütezeit – mit all ihren Schattenseiten – eindrücklich zum Leben erweckt.

Im Anschluss an das Konzert sind die Besucher eingeladen, das 15-jährige Bestehen des Salon Krenek mitzufeiern.

Nähere Informationen und Karten sind auf www.serenadenkonzerte.at verfügbar.