Kleine Paudorfer Narren gingen auf Zeitreise

Der erste Kinderfasching der Kinderfreunde Paudorf "seit Corona" entführte die kleinsten Faschingsfans heuer auf eine bunte Zeitreise.

Von den Dinos bis in die Zukunft

Die Organisatorinnen Michaela Bauer und Karin Siebenhandl hatten sich Spiele, Tänze und Programm zum Thema überlegt, wie Obfrau Bauer berichtet: „Wir haben mit den kleinen Gästen eine Reise zu den Dinos, ins Mittelalter und sogar in die Zukunft unternommen. Für uns war es ein Highlight zu sehen, wie viel Spaß die Kinder hatten und wie gerne sie mitgemacht haben.“

Tolle Preise, jedes Los gewann

Seit rund 45 Jahren veranstalten die Kinderfreunde Paudorf traditionell ihren Kinderfasching am Faschingssonntag. Heuer fand das Fest erstmals im Turnsaal der Volksschule statt. Der Paudorfer DJ Sam sorgte für gute Stimmung bei den Prinzessinnen, Cowboys, Käfern, Feen und Co. Höhepunkt war aber definitiv die Tombola, so Bauer: „Bei unserer Tombola hat jedes Los gewonnen. Wir hatten heuer viele tolle Preise, von der Schultasche von der Firma Toner & Co., über Eintrittskarten für den Tierpark Schönbrunn, das Landesmuseum, das Karikaturenmuseum oder das Haubiversum bis hin zu einer Tour über den Flughafen Wien.“

1.850 Euro für Erdbeben-Opfer

Die Einnahmen des Festes werden die Kinderfreunde für die heurigen Aktivitäten verwenden, sagt Bauer: „Wir werden zu Pfingsten wahrscheinlich am Zeltcamp der Kinderfreunde teilnehmen und planen auch einen Familienausflug.“ Spontan hat sich der Verein außerdem dazu entschieden, 500 Euro an die Erdbeben-Hilfe für die Türkei und Syrien zu spenden. Auch die SPÖ Paudorf, der Pensionistenverband und die Volkshilfe Paudorf haben sich entschieden, einen Beitrag zu spenden: „Insgesamt sind 1.850 Euro zusammengekommen!“

