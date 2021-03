Weidinger, die zu Beginn selbst aus ihrer Enttäuschung über die schwache Beteiligung kein Hehl machte, wies die Demonstranten auf die Verpflichtung, im Zuge der Veranstaltung eine FFP2-Maske zu tragen, hin.

Über Postings „erschüttert“

In ihrer Ansprache an die Demonstranten beklagte sie, in sozialen Medien heftig angegriffen worden zu sein: „Ich bin erschüttert, was die Menschen posten!“ Generell würden sich die von den Maßnahmen ermüdeten Menschen bereits „gegenseitig zerfleischen“. Zu demonstrieren sei ein gutes Recht der Menschen. Hannes Fleischhacker vom Landespolizeikommando erklärte den Willen der Polizei, zu deeskalieren.

„Dialogpolizei“ für Deeskalation

Ein Teil der mehr als 60 Polizisten – die heimischen Beamten wurden durch Kräfte der Einsatzeinheit (EE) NÖ verstärkt – war nämlich mit auffälligen hellblauen Gilets gekennzeichnet. Diese „Dialogpolizei“ suchte das Gespräch mit jenen Teilnehmern, die sich weigerten, die Maske aufzusetzen. Ein Teil lehnte dies anfangs zwar provokant ab („Ich werde diesen Maulkorb nicht nehmen!“), viele ließen sich aber entweder überzeugen oder verließen die Veranstaltung.

Nur einige wenige Anzeigen

Nur in einigen wenigen Fällen stellten die Sicherheitskräfte dann die Personalien fest. Die Betroffenen müssen Anzeigen erwarten. Der „sanfte“ Polizeieinsatz, der von Herbert Prandtner vom Bezirkspolizeikommando Krems geleitet wurde, fand jedoch überwiegende Anerkennung. Zweimal erhielt die Polizei sogar Applaus für ihr Verhalten. Mit dabei war die ganze Zeit über auch Magistratsdirektor Karl Hallbauer.

Psychologin: Empörung statt Wut!

Psychologin Babrara Jascht kategorisierte die Ängste der Menschen in Angst vor Corona, Armut und Diktatur, rief dazu auf, statt Wut lieber der Empörung Platz zugeben und lobte ebenfalls die „blaue Polizei“. Alfred Kuchar – die Veranstalterin kannte den Redner angeblich nicht, ließ ihn aber dennoch ausführlich zu Wort kommen – verglich die Effizienz der FFP2-Maske gegen das Virus mit einem Maschendrahtzaun gegen Insekten und durfte auch sonst einige gemeinhin als „Verschwörungstheorien“ bekannte Theorien von sich geben.

Kleine Truppe, laute Slogans

Unter Einsatz von Megaphonen und Trillerpfeifen setzte sich der Zug Richtung Mitterau in Bewegung. Lautstark wurden Slogans wie „Kurz muss weg!“, „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut.“ und „Friede, Freiheit, keine Diktatur!“ skandiert. Auf dem Weg von der Gschmeidlerstraße wieder zurück an den Ausgangspunkt ging ein Teil der Spaziergänger verloren, sodass sich am Schluss nur mehr rund 50 im Stadtpark zur kurzen Verabschiedung durch die Veranstalterin einfanden.

Polizei-Strategie ging voll auf

Magistratsdirektor Hallbauers Bilanz über den Sonntagnachmittag: „Die Demonstration ist sehr geordnet abgelaufen.“ Auch Polizei-Chefkoordinator Prandtner konstatierte, dass alles bestens funktioniert habe und lobte vor allem die Dialogpolizei für ihren Einsatz. Deren Leiter Fleischhacker: „Wir haben auf Aufklärung gesetzt, statt gleich mit der vollen Härte des Gesetzes vorzugehen. Dass wir mit den Teilnehmern reden konnten, war wichtig und hat sehr gut funktioniert.“