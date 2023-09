Sensationsfund in Mautern: Engel entdeckt

Bei dem, was dieser Altar schon hinter sich hat, ist es ein kleines Wunder“, ist sich Sabine Laz vom museumkrems sicher. Die Museumsleiterin hat im Zuge von Inventarisierungsarbeiten im Stadtarchiv an verschiedenen Stellen drei Engel entdeckt. „Mir war schnell klar, dass sie zusammengehören.“

Laz übergab die drei Engel an das Bundesdenkmalamt. Dort stand schnell fest: Es sind die drei fehlenden Engel des Mauterner Altars, der jahrelang im Kremser Stadtarchiv gelagert und 2018 nach langen Restaurierungsarbeiten in die Schlosskapelle übersiedelt wurde.

Ulrike Palm vom Bundesdenkmalamt berichtet: „Die Engel waren in einem sehr guten Zustand. Wir mussten keine Farbe erneuern, sie wurden gereinigt und die Farben gefestigt.“ Auch die fehlende Hand mit Schwert des Apostels Paulus ist aufgetaucht. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Wolfgang Martin und Laz brachte sie die Exponate nach Mautern, um sie wieder am Altar anzubringen. Bürgermeister Heinrich Brustbauer nahm die Kremser Gäste in Empfang: „Es ist schon eine kleine Sensation, dass der Altar jetzt endlich komplett ist.“

Ulrike Palm mit der Hand des Apostels Paulus. Foto: Christian Michalec, Christian Michalec

Beim Tag des Denkmals, am Sonntag, 24. September, kann der vollständige Altar besichtigt werden. Infos zum Programm unter www.mautern-donau.at