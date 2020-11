Mit einem Einbruch in die Kleingartenanlage "Obere Au" in Hundsheim, Stadtgemeinde Mautern an der Donau, muss sich die Polizei beschäftigen.

Beutewert fast 5.000 Euro

In der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober drangen bislang unbekannte Täter in die Kleingartenanlage ein. Dazu durchschnitten sie einen Zaun. Danach drangen sie in insgesamt vier Kleingartengrundstücke ein. Dort wurden Gegenstände im Wert von fast 5.000 Euro zur Beute der Kriminellen.

Täter keine "Anfänger"

So holten sie aus den Schuppen und Hütten unter anderem Gartengeräte und Werkzeug, aber auch andere Objekte wie einen Fernsehapparat oder eine Tauchpumpe. Dass die Täter keine Anfänger waren, zeigte sich in einigen Details. So mussten sie mit einem Transporter angerückt sein, um die Beute vom Ort des Geschehens wegzubringen. Dieser war auf einem Weg geparkt, der von der unmittelbar an der Anlage vorbeiführenden Bundesstraße 33 nicht einsehbar ist.

Auch Feuerwehr bestohlen

Vermutlich um die gestohlenen, teils sperrigen Gegenstände abzudecken, stahlen die Täter - es müssen mindestens zwei gewesen sein! - eine Plane vom benachbarten Wasserdienst-Trainingszentrum der Mauterner Feuerwehr. Die Polizei ersucht um Mitteilung allfälliger Beobachtungen unter der Telefonnummer 059133/3446.