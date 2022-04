Grenzübergreifendes Projekt: „Auf Du“ mit den Schmetterlingen

Werbung

Die Kleinregion Kremstal (Droß, Gedersdorf, Rohrendorf, Senftenberg und Stratzing) hat für das Projekt „Kremstal – Tal der Schmetterlinge“ im Jänner eine Förderzusage des Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, Programm „Interreg V-A Österreich-Tschechische Republik“ erhalten. Das Projekt wurde jetzt gestartet.

Begonnen hat das Projekt mit Workshops in den Volksschulen Droß, Gedersdorf, Rohrendorf und Senftenberg, bei denen die Schüler alles Wissenswerte über Schmetterlinge und deren Lebensraum erfuhren. Dabei beeindruckten die Kinder aber auch mit enormem Wissen. Sie kennen sich genau aus, wie viele Beine ein Schmetterling hat, dass er seinen einrollbaren Rüssel zum Saugen verwendet und dass aus der Raupe, die aus einem Ei schlüpft, erst nach dem Puppenstadium ein Schmetterling wird. Sie erfuhren ebenfalls, wie ein Schmetterling den Winter überstehen kann.

Richtig spannend wurde es aber, als die Biologinnen ihre „Schätze“ zeigten: Ein „Puppenhaus“ mit Schmetterlingspuppen. Sie hatten auch große Puppen, vom Wiener Nachtpfauenauge, dabei. Diese wurden nicht nur von den Kindern, sondern auch von den Klassenlehrern bestaunt. Die jungen Schmetterlingsforscher durften diese auch angreifen. Weil diese sich teilweise sogar bewegten, war das fast ein bisschen gruselig. Jetzt sind alle gespannt, wann der erste Schmetterling schlüpft.

Wie geht es weiter? Die Kleinregion Kremstal und die Stadt Mikulov in Tschechien möchten durch das Interregprojekt das Wissen über Schmetterlinge und deren Lebensraum an Kinder vermitteln. Im Herbst wird es eine Abschlussveranstaltung in der Kleinregion mit Beteiligung der Grundschulen aus Mikulov geben. Das Projekt wird durch Eigenmittel der NÖ.Regional.GmbH kofinanziert und auch abgewickelt.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.