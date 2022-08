Kremser Spielplatz: Kinderwunsch wurde umgesetzt

Sie sind nicht nur am Spielplatz aktiv, sie schrieben einen Brief an Bürgermeister Reinhard Resch mit dem Wunsch nach einem Klettergerüst, damit für größere Kinder der Spielplatz Am Steindl attraktiver wird. Ergebnis: Das ersehnte „Klettergerüst“ erfreut dort jetzt bewegungsfreudige Kinder.

Dem Brief folgte ein Termin mit Stadtrat Werner Stöberl, der die Kinder das Gerüst aussuchen ließ. Mitarbeiter des Stadtgartenamtes montierten es, und seit wenigen Tagen ist das sehnsüchtig erwartete Gerät im Einsatz.

„Die Aktivität der Mädchen war beeindruckend“, staunt Stöberl. „Daher haben wir das neue Klettergerüst für Jugendliche mit dem Stadtgartenamt umgesetzt.“ Es sei allgemein bekannt: „Bewegung und Aktivität sind für die motorische Entwicklung sehr wichtig!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.