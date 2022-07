20 Tonnen CO 2 gespart: Kremser Schulen radelten bei „BikeRider“ mit

Werbung

Im Sommersemester traten Jugendliche und Lehrkräfte bei „BikeRider“ gemeinsam in die Pedale, darunter auch Schüler der HAK Krems und des BRG Ringstraße. Ziel der Aktion war es, speziell Jugendliche zu mehr Radfahrten zu animieren.

Die HAK Krems erreichte mit 12.615 Kilometern den 2. Platz unter den 16 teilnehmenden Oberstufen, das BRG Ringstraße landete mit 6.615 Kilometern auf Platz 4. In der HAK sorgte ein schulinterner Wettbewerb für einen zusätzlichen Motivationsschub, wobei die 1CK1-Klasse mit 2.765,60 Kilometern deutlich siegte.

Frei nach dem Motto „Weil jeder Kilometer zählt“ wurden die Preise unter allen Teilnehmenden mit zumindest 50 eingetragenen Kilometern verlost. Lena Schildböck aus der HAK Krems gewann einen der Hauptpreise: zwei Tickets für das Frequency-Festival.

Christoph Lachawitz, Sportlehrer am BRG Ringstraße, zeigte sich vom Projekt begeistert: „Ich hatte große Freude daran, zu sehen, wie sich hier an der Schule etwas bewegt hat. Innerhalb kurzer Zeit standen doppelt so viele Fahrräder vor der Schule.“

Insgesamt kamen 117.000 Kilometer zusammen. Umgerechnet in Autokilometer entspricht dies einer Ersparnis von über 20 Tonnen CO2 oder fast einer dreifachen Erdumrundung. Betreut wurden die teilnehmenden Schulen von Klimabündnis Niederösterreich.

