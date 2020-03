Über 20.000 Kilometer verbringt Teresie Hommersand (34) aus Norwegen auf dem Fahrrad, um von Kapstadt, Südafrika, wo sie zuletzt gelebt hat, in ihr Heimatland Norwegen zu reisen. Seit Juni 2017 ist sie durch 24 Länder unterwegs und will Ende des Sommers ihr Ziel erreichen.

„Man trifft so viele fantastische Menschen“, kann Hommersand bislang nur Positives berichten. So wie bei Hermine Zierlinger in Rothenhof, die sie nach der Nacht im Zelt sogar mit einem Kuchen überraschte, wird Teresie überall gut aufgenommen. Positiv überraschte die „Abenteurerin und Öko-Aktivistin“ (Eigendefinition) vor allem die Gastfreundschaft in den afrikanischen Ländern und den Staaten des Mittleren Ostens, deren Straßen, Pisten und Pfade sie unter die Räder genommen hat.

„Ich war überall willkommen, die Leute haben sich rührend gekümmert, und ich bin glücklich, weil ich so viel Liebe erlebt habe“, erzählte sie im NÖN-Telefonat kurz vor ihrer Weiterreise nach Deutschland.

„Ich radle sozusagen von Afrika nach Hause!“

Warum tut sie sich die Reisestrapazen an? „Ich habe sechs Jahre in Kapstadt gelebt und im dortigen Klimaschutz-Ministerium gearbeitet“, so Hommersand. „Dann wollte ich zurück nach Norwegen. Und um dabei einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen, mache ich die Reise mit dem Fahrad. Ich radle sozusagen nach Hause.“

Wie kommt sie für ihren Lebensunterhalt im Zuge der Reise auf? Das sei eine Kombination und erfordere ein wenig Flexibilität, meint Hommersand. „Ich hatte ein wenig Geld gespart, habe vor Antritt meiner Reise meine Paragleiter-Ausrüstung verkauft und mache manchmal Gelegenheitsarbeiten.“ Die Reise komme sie billig. „Ich habe mein Zelt, brauche keine Hotels und gehe nicht in Restaurants. Stattdessen koche ich meistens selbst für mich oder werde eingeladen.“ Für die Unterstützung ihres Projekts ist aber auch eine Art Crowdfunding eingerichtet, wo man etwas beitragen kann.

www.patreon.com/user?u=24084732