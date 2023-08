Sommerfrische in Dürnstein

Das Hotel Schloss Dürnstein, ein historisches Juwel in der Region Krems, spiegelt nicht nur den Charme vergangener Zeiten wider, sondern passt sich auch den modernen Anforderungen des Tourismus an.

Maria Katharina Thiery-Schroll, Geschäftsführerin des einzigen fünf Sterne Hotels in Niederösterreich, teilt ihre Erfahrungen über den Umgang mit steigenden Temperaturen und den Bedürfnissen der Gäste.

„Wir haben vor vielen Jahren bereits damit begonnen, Klimaanlagen in den Gästezimmern zu installieren. Vergangenen Winter haben wir das dann in fast allen restlichen Zimmern im Zuge der Renovierung nachgerüstet“, so Thiery-Schroll. „Ohne diese wäre es bei uns nicht mehr denkbar! Die Beschwerden haben sich vor etwa 10 Jahren so gehäuft, dass wir eine Lösung finden mussten.“

Neben kühlen Temperaturen für einen erholsamen Schlaf sind auch ausreichend Sonnenschirme für einen angenehmen Aufenthalt der Gäste wichtig. Denn: „Die öffentlichen Räume werden nicht künstlich gekühlt. Und das ziehen wir momentan auch nicht in Erwägung.“ Die Gäste des Schlosshotels sitzen sowohl mittags als auch abends – und teilweise bereits zum Frühstücken – auf der Donauterrasse.

„Hier wird der natürliche Luftzug einer unnatürlichen Kälte klar vorgezogen.“ Neben dem besonderen Ambiente bietet die Terrasse des Hotels somit auch eine angenehme Brise. „Hätten wir diese nicht, dann müssten wir uns für die Essenszeiten auch etwas überlegen.“