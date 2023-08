Heimischer Tourismus im Bezirk Krems: Wird uns der Süden zu heiß?

Der Klimawandel hat weitreichende Auswirkungen – auch auf den Tourismus. Barbara Elser von Donau Niederösterreich Tourismus und Wilma Hammerle von Raiffeisen Reisen Langenlois teilen ihre Perspektiven darüber, wie sich Urlaub im Ausland und zuhause verändert.

Barbara Elser betont, dass eine verstärkte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit im Tourismus bereits ein bedeutendes Thema ist.

Die Region setzt auf eine klimafreundliche Anreise, wobei der gut ausgebaute öffentliche Verkehr in der Region von Vorteil ist. „Wir propagieren vor allem in der Wachau eine klimafreundliche Anreise.“ So wird schon jetzt für den Besuch der Marillenblüte oder des Weinfrühlings vermehrt ein Gratisangebot des öffentlichen Nahverkehrs genutzt.

„Wir haben in den letzten Jahren eine eigene Landingpage zum Thema Sommerfrische angelegt. Hier geben wir Tipps zu Aktivitäten und Ausflugszielen, die in der Nähe vom oder am Wasser sind“, erzählt Barbara Elser. Besonders steigt in Zeiten hoher Temperaturen natürlich die Nachfrage nach Badeplätzen, aber auch Wanderungen in kühlen Klammen versprechen Abkühlung.

Wettervorhersagen werden schwieriger

Wilma Hammerle von Raiffeisen Reisen Langenlois berichtet hingegen, dass Kunden bei der Buchung von Urlauben meist nicht speziell auf das Klima achten. „Für die Urlaubsbucher ist der Sommerurlaub immer noch Sommerurlaub – kaum jemand beklagt, es sei wo zu heiß“, schildert Hammerle.

Auf Seiten der Reiseveranstalter gestalten sich die klimatischen Veränderungen jedoch wesentlich herausfordernder: Die Reisebranche muss mit den zunehmenden Extremwetterereignissen umgehen: „Es tut sich einfach etwas auf der Welt. Zum Beispiel die Brände in Griechenland.“

Die jahrelangen Statistiken und Erfahrungen wackeln. „Wir können das vorherrschende Wetter nicht mehr garantieren“, so Hammerle. „Das wird spannend, wenn es etwa um Fernreisen geht – wann herrscht wo Regenzeit? Oder wann werden welche karibischen Inseln von den jährlichen Hurricanes getroffen?“

Doch angesichts der allgemeinen Buchungslage könne man nicht feststellen, dass sich der Klimawandel bisher auf die Urlaubslust der Kremser niederschlägt: „Quer durch die Bank wird zurzeit gerne gebucht. Von Rundreisen durch Thailand, Amerika mit der Familie, Kreuzfahrten, Städtetrips oder dem klassischen Strandurlaub in Italien oder der Türkei.“