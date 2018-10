Unter dem Motto „Von Mozart bis Gershwin/ HOFFNUNG“ laden die Ludwig Ritter von Köchel Gesellschaft Krems und „kremskultur“ am Donnerstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, zum letzten der Konzerte „Glaube, Liebe, Hoffnung“ zu Ehren des „Kremser Schmidt“ – in Anspielung auf dessen Fresken in der Stadtpfarrkirche.

Bei dem Konzert, das im Kloster Und stattfindet, wird ein Bogen vom 18. bis ins 20. Jahrhundert geschlagen – mit Klaviermusik zu vier Händen von Mozart, Rachmaninow, Poulenc, Ligeti und Gershwin. Am Klavier: Monika Egri und Attila Pertis. Erklärungen zur Musik bietet Musikwissenschaftler Manfred Permoser.

Für alle Konzerte der Reihe „Kammermusik erklärt gehört“ der Köchel-Gesellschaft (Programm: siehe Kasten rechts) sind übrigens bereits Karten erhältlich: Kulturamt, Körnermarkt 14, 02732/801 573, tickets@koechelgesellschaft.at.