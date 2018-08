Mit Jahresende läuft das Engagement des Pächters Karl „Charly“ Teuschl im „LATE“ im Und-Kloster aus. Er wird sich dann voll auf das „Gozzo“ in der gleichnamigen Location auf dem Hohen Markt konzentrieren. Die Scheidung ist von einigen Misstönen geprägt.

Elisabeth Guzy-Wenda von der Eigentümer-Familie des Klosters Und: „Die Entscheidung liegt bei uns!“ | Martin Kalchhauser, Helmut Lackinger

Zum fünften Mal jährte sich am 1. August der Tag, an dem Charly Teuschl (59) die Leitung des Restaurants LATE im Kloster Und übernommen hat. Mit Jahresende wird diese Periode aber vorüber sein. „Das stimmt. Mit Ende des Jahres bin ich weg“, bestätigt der Küchenchef gegenüber der NÖN in Krems kursierende Gerüchte. „Die Gozzoburg mache ich weiter.“

Bei deren Übernahme im Juni dieses Jahres hatte Teuschl noch gemeint, es könne beides auch nebeneinander laufen. „Ich wollte im Kloster Und kein A-la-carte-Restaurant mehr weiterführen. Für die Weinbar hätte ich jedoch schon einen Betreiber an der Hand gehabt, aber mein Angebot, Und zu einer reinen Event-Location umzufunktionieren, hat bei den Eigentümern keinen Anklang gefunden.“ Er wolle weiterhin auf Qualität setzen, aber von der Hauben-Küche wegkommen.

Entscheidung noch nicht endgültig gefallen

Elisabeth Guzy-Wenda von der Eigentümer-Familie des Klosters Und meint zwar, dass es „noch keine endgültige Entscheidung“ gebe. Diese werde aber im Laufe des nächsten Monats fallen.

Teuschl habe großes Interesse gezeigt, das „Gozzo“ parallel zum „LATE“ zu betreiben. Doch als er die neue Aufgabe übernommen habe, sei das ohne Wissen der Familie Guzy passiert – was Teuschl bestreitet und angeblich schriftlich belegen kann. „Wir haben es nicht gewusst, und wir waren nicht begeistert“, meint Guzy-Wenda und betont: „Die Entscheidung, was im Kloster Und weiter passiert, liegt schon bei uns!“