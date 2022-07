Wahlkampfauftakt: Kremser SPÖ will die „Absolute“

Werbung

Die Kremser SPÖ beging am Donnerstagabend ihren Wahlkampfauftakt. Eine Vielzahl an Funktionären und Unterstützern war gekommen, um der Präsentation der Kandidaten und der Vorstellung des Ziels für den Urnengang am 4. September beizuwohnen. Letzteres formulierte Spitzenkandidat und Bürgermeister Reinhard Resch unumwunden: „Wir brauchen eine qualifizierte Mehrheit. 2017 fehlten uns sieben Stimmen auf das 20. Mandat. Wir wollen 1,5 Prozent dazugewinnen, dann gibt es klare Verhältnisse. Dieses Ziel ist realistisch.“ Im Gemeinderat der Stadt Krems sind 40 Mandate zu vergeben. 2017 brachte es die SPÖ auf 46,1 Prozent der Stimmen.

Schnabl: „Werden uns ein Beispiel nehmen“

Reschs Einschätzung teilten die anwesenden, wichtigsten SPÖ-Vertreter Niederösterreichs. Landesparteiobmann Franz Schnabl sagte bezugnehmend auf die Anfang 2023 anstehende Landtagswahl in Richtung Resch: „Wir werden uns an deinem Ergebnis ein Beispiel nehmen.“ Resch sein ein Vorbild für Viele in Niederösterreich und in der sozialdemokratischen Familie. Er habe Krems drei Mal zum Titel der zukunftsfähigsten Stadt Österreichs geführt und den Schuldenstand reduziert, was zeige, dass Sozialdemokraten auch wirtschaften können.

Mediziner Resch habe „Krems gesundet“

Auch Rupert Dworak, der Präsident des Gemeindevertreterverbandes der SPÖ in Niederösterreich, drückte Resch seine Bewunderung aus. Ihm sei es gelungen, Krems zu einer lebenswerten Stadt zu machen und eine Handschrift zu hinterlassen, „die ganz toll ist.“ In Anspielung auf Reschs Brotberuf als Mediziner meinte Dworak sogar: „Er hat Krems nicht nur gesundet, sondern topfit gemacht.“ Deswegen werde der 67-Jährige nach der Wahl mit absoluter Mehrheit regieren. „Das tut der ganzen Stadt und der Region gut“, so Dworak.

Bessere Bahnverbindung nach St. Pölten soll kommen

St. Pöltens Stadtchef Matthias Stadler ergänzte, dass Krems vor etlichen Jahren „noch ganz anders“ aufgestellt gewesen sei, nun aber ein starker Player in Niederösterreich ist. Es liege nun an den Kremsern, das „Erfolgsmodell weiterzuschreiben und zur Wahl zu gehen.“ Der Hauptstadt-Bürgermeister ist der Überzeugung, dass die Resch-SPÖ ein „noch viel besseres Ergebnis einfahren“ werde, weil „hervorragende Arbeit geleistet worden“ sei. Klare Worte fand Stadler zur Bahnlinie, die Krems und St. Pölten zwar verbindet, aber eine „Frechheit“ sei: „Wir werden nicht nur Resolutionen beschließen, da wird auch etwas weitergehen. Es geht nicht, dass uns Land und Bund hemmen.“

Seitenhieb gegen die ÖVP

In seiner Rede blickte Resch auf die vergangenen 20 Jahre als Politiker in Krems zurück und wies auf die unter seiner Führung vollbrachten Leistungen hin. So wurden unter anderem der Schuldenberg der Stadt dramatisch reduziert, das Stadtmarketing eingeführt und drei Feuerwehrhäuser gebaut. Reschs „persönliches Highlight, über das sich meine Vorgänger nicht drübergetraut haben“: Die Erneuerung der Ringstraße. Eine Maßnahme, die dringend notwendig gewesen sei, da es sich um die Lebensader von Krems handle. Nicht verkneifen konnte sich Resch einen Seitenhieb gegen die ÖVP, auf deren Wahlspruch, „Neuer Schwung für Krems“, er Bezug nahm: „In aller Bescheidenheit: Anscheinend kommen Viele mit unserem Tempo nicht mit.“

Dank an „Bad Cop“ Eva Hollerer

Für die kommende Legislaturperiode nannte Resch die Themen Klima und Umwelt, Soziales und Jugendpolitik als seine zentralen Herausforderungen. Zudem brauche es einen Masterplan für das Gewerbegebiet, da Krems für Firmen inzwischen so beliebt sei, dass es nicht mehr viele Freiplätze gebe. Besonderen Dank sprach er seiner Vizebürgermeisterin Eva Hollerer aus, die ihm viel Arbeit abnehme und immer wieder den „Bad Cop“ spiele, damit er der „Good Cop“ sein könne. Resch ist überzeugt, eine „großartige Kandidatenliste“ zusammengestellt zu haben. Was es in unsicheren Zeiten brauche, seien keine Experimente, sondern „ein Bürgermeister mit Übersicht, ruhiger Hand und Erfahrung.“

Künstler Sascha Rier moderierte

Als Moderator führte Künstler und Resch-Freund Sascha Rier in seiner gewohnt launigen Art durch den Abend, Wolfgang Friedrich und seine New Orleans Dixielandband unterhielten musikalisch, Harald Schindlegger sorgte für die kulinarische Versorgung nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.