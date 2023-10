Rathaus-Umzug: Volksbefragung findet im Dezember statt

Die Frage, ob das Gemeindeamt im historischen Haus in der Innenstadt bleiben oder in das „Amtsgebäude“ vor den Toren der Stadt übersiedeln soll, beschäftigt die Stadtverantwortlichen schon seit Jahren.

FPÖ und SPÖ, die sich gemeinsam für eine Übersiedlung starkmachen, haben ja den Antrag gestellt, die Bevölkerung in dieser Frage einzubinden. Die Abhaltung einer Volksbefragung wurde nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen, der Termin für den 3. Dezember festgelegt.

ÖVP ist für Verbleib in der Innenstadt

Mittlerweile wurden Architekten beauftragt, Pläne und eine grobe Kostenschätzung für beide Möglichkeiten zu erstellen. Die ÖVP befürwortet den Verbleib des Rathauses in der Innenstadt, laut Plan sollen die Büroräumlichkeiten generalsaniert werden, das Erdgeschoß würde zu einer Bürgerservicestelle mit Bürgermeisterzimmer umgebaut werden. „Wir könnten Schritt für Schritt vorgehen, mit der Sanierung der Büros beginnen und in den nächsten Jahren die weiteren Umbauten angehen“, ist Bürgermeister Johann Riesenhuber mit Blick auf die angespannte Budgetlage der Stadt für einen genau festgelegten „Fahrplan“.

Umbau würde weit über eine Million kosten

Das jetzige „Amtsgebäude“ (Adresse: Dürnstein 132) vor der Stadt müsste laut „Gegenplan“ einem Totalumbau sowohl des Erdgeschoßes als auch des Kellers unterzogen werden, bautechnische Voraussetzungen (wie der Anbau einer Pergola, der Einbau von Fenstern) müssten noch geklärt werden. Für die Kosten beider Vorhaben gibt es nur eine grobe Annahme, die jedenfalls über einer Million liegt – und da ist die Installierung von zwei Liften noch nicht inkludiert.

Jährlich 120 Hochzeiten in Kuenringerstadt

Allerdings: Man hat insofern einen Konsens gefunden, dass das Standesamt (mit Büro der Standesbeamtin) im Obergeschoß des Rathaus bleiben soll – das Ambiente der Altstadt und des altehrwürdigen Hauses lockt jährlich an die 120 Brautpaare an. Damit müssten natürlich auch der Zu- und Aufgang, die Räumlichkeiten und auch der Hof adaptiert werden.

Die Bewohner werden nun bei einer Info-Versammlung am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr, im „Multisaal“ über die Pläne informiert. Und auch über die Frage, die am 3. Dezember gestellt wird: Es geht da nämlich nicht nur um die Verlegung des Gemeindeamtes, sondern um die Teilung in Standesamt in der Stadt und Gemeindeverwaltung vor der Stadt.