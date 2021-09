Die Aktion „Sweet Street – die süßeste Meile Österreichs“ lockte am vergangenen Wochenende nicht nur allerhand Schleckermäuler nach Krems, sondern auch TV-Sternchen Silvia Schneider. Die Schauspielerin und ORF-Moderatorin besuchte unter anderem das Restaurant „Marktspiel“ am Täglichen Markt, wo sie gemeinsam mit Hausherr Otto Raimitz und Chefkoch Alexander Hammerl ein Fischgericht zauberte, das es in der neuen Staffel ihrer Kochshow „Silvia kocht“ auf ORF 2 zu sehen geben und im Marktspiel schon jetzt zu verkosten gibt. Den gebratenen Zander in Paradeiser-Basilikum Nage mit geschmorten Pastinaken und mediterranen Fregola di Sarda gibt es um 26.90 Euro in der Abendkarte.