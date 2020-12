Viel Blaulicht rollte gestern, 15. Dezember, in den frühen Abendstunden Richtung Bühlcenter an. Ein Security-Mitarbeiter des Einkaufszentrums hatte auf einer Überwachungskamera gesehen, wie ein Mann einen alten, braunen Koffer in der Ebene 2 der Parkgarage abstellte und danach gleich wieder verschwand.

Die Polizei sperrte das Bühlcenter, Spezialeinsatzkräfte stellten den "verdächtigen Gegenstand" sicher und überzeugten sich von seiner Ungefährlichkeit. Während des Einsatzes befanden sich rund 1.500 bis 2.000 Kunden im Einkaufszentrum. "Sie haben sich sehr gut verhalten. Es ist überhaupt keine Panik ausgebrochen", erzählt Barbara Weinstabl, die stellvertretende Center-Managerin.

Die Polizei musste wegen des verdächtigen Koffers keine Evakuierung vornehmen. Bis auf jene Besucher des Bühlcenters, die ihr Auto in der Ebene 2 abgestellt hatten, durften alle das Einkaufszentrum auch während des Einsatzes verlassen. "Ein großes Dankeschön an die Polizei. Der Einsatz war zum Wohle Aller, die Sicherheit der Kunden steht im Vordergrund", sagt Weinstabl.