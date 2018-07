Nur mehr wenige Tage trennen die Darsteller und Organisatoren der Winnetou-Spiele Wagram von der Premiere am Samstag (28. Juli) um 19 Uhr. Gespielt wird bis 26. August, jeweils Samstag und Sonntag, sowie am Mittwoch, 15. August, in der neu geschaffenen Arena Wagram.

Eine geräumige Tribüne garantiert den Besuchern, die gesamte Naturbühne bestens einsehen zu können. Hier kommen alle Karl May-Fans voll auf ihre Rechnung.

Zum Inhalt: Winnetou (Marco Valenta), Old Shatterhand (Oliver Roitinger) und Sam Hawkens (Rainer Vogl) wollen dem skrupellosen Grinley, genannt „Der Ölprinz“, das Handwerk legen.

Rochus Millauer, der auch in der heurigen Karl May-Produktion für Buch und Regie verantwortlich zeichnet, darf sich über verwegene Ritte seiner Darsteller ebenso freuen, wie über stimmungsvolle Musik und tolle pyrotechnische Effekte, die das Abenteuer zum Erlebnis für die ganze Familie machen.

Anton Rohrmoser, einer der Geschäftsführer der Winnetou-Spiele Veranstaltungs GmbH: „Das wird auch heuer wieder ein tolles Fest für Groß und Klein, mit 60 Mitwirkenden und 18 Pferden.“