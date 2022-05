122 zu 146: Armselig!

Der Nachwuchsfußball in Krems liegt brach. Um diese Diagnose stellen zu können, muss man weder Arzt noch großer Fußballexperte sein. 122 Kinder waren Ende März in vier Kremser Vereinen – der ESV pfeift überhaupt auf Nachwuchs arbeit – gemeldet. In Mautern waren es zum selben Zeitpunkt 146. Ein Armutszeugnis für die Sportstadt Krems!

Das Trio Albert Kisling, Jürgen Kreitner und Patrick Schuch will diesen untragbaren Umstand ändern. Alle Kinder und Jugendlichen sollen künftig unter einem Dach kicken und später den Vereinen „zurückgegeben“ werden.

Ein revolutionäres Vorhaben, das extrem vielversprechend klingt, aber absolute Behutsamkeit in Kommunikation und Umsetzung erfordert. Denn: Neid debatten sind programmiert. Die Vereine müssen um ihrer eigenen Zukunft willen und der des Fußballs in Krems mitziehen. Partikular interessen dürfen dabei keine Rolle spielen.