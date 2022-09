57,4 Prozent: Kein Wunder!

95 Vorzugsstimmen hat Doris Berger-Grabner bei der Gemeinderatswahl in Krems bekommen. ÖVP-intern lag die Wirtschaftswissenschaftlerin damit an vierter Stelle, im parteiübergreifenden Ranking landete sie auf Platz neun.

Dennoch nimmt die 43-Jährige das ihr zustehende Gemeinderatsmandat nicht an. Als Grund gibt sie ihre Mehrfachbelastung an. Berger-Grabner ist FH-Professorin, Bundesrätin und Chefin der niederösterreichischen ÖVP-Frauen, außerdem kandidiert sie bei der Landtagswahl im Jänner auf Listenplatz zwei im Bezirk.

All das wusste Berger-Grabner schon vor der Wahl in Krems. Ihre Argumentation ist nicht weniger als ein Schlag ins Gesicht ihrer Wähler. Was auch immer letzten Endes ihren Rückzug auslöste: Die allgemeine Politikverdrossenheit, die dazu führte, dass nur noch 57,4 Prozent der Kremser ihre Stimme abgaben, darf niemanden mehr wundern.