Alles möglich, nix ist fix!

Bei wenigen Dingen waren sich die Vertreter der Parteien bei der NÖN-Podiumsdiskussion zur Kremser Gemeinderatswahl in der Vorwoche einig: in der Hoffnung auf ein im Vergleich zu 2017 (wenigstens kleines) Plus vor dem Ergebnis.

Prognosen oder Erwartungen der Politiker zu erfahren, ist immer schwer. Wer will sich schon blamieren, wenn er das gesteckte Ziel nicht erreicht? Oder umgekehrt mit dem Vorwurf konfrontiert werden, seiner Truppe zu wenig zugetraut zu haben, wenn das Resultat besser als erwartet ist?

Bei acht antretenden Fraktionen ist es diesmal aber fast unmöglich, das Ergebnis auch nur annähernd zu erraten. Umso spannender wird der Wahltag bis zur abendlichen Verkündigung des Ergebnisses. Egal, ob in der Großpartei oder in der Klein(st)-Fraktion: Starke Nerven werden am 4. September gefragt sein. Noch nie war es so extrem wie dieses Jahr: Alles ist möglich und nix ist fix!