Alles nur ein Zufall?

„Na servas, bei euch geht‘s ja zu wie in Chicago!“ Diese – wohl nicht ganz ernst gemeinte – Bemerkung eines Lesers von NÖN.at ruft in Erinnerung, dass sich in Krems zuletzt eine deutliche Zunahme der Aggressivität im öffentlichen Raum zeigte.

Das beginnt bei erneuten Vandalismus-Aktionen verschiedener Intensität, geht über den tätlichen Angriff gegen einen Café-Betreiber, der seine Gäste schützen will, und endet beim brutalen Überfall auf einen 21-Jährigen, dem mehrere Schädelknochen gebrochen werden.

Es ist leider schon seit Längerem beobachtbar, dass manche Mitbürger ihren (zum Glück meist nur verbalen) Aggressionen freien Lauf lassen. Eine häufige Ausrede, die lange „Gefangenschaft“ wegen der Pandemie, darf dafür nicht als Freibrief gelten.

Oder ist die vermeintliche Häufung der Aggressions-Untaten vielleicht einfach nur ein statistischer Zufall? Die Hoffnung lebt …