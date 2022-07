Alte Bande reißen nicht

Während jetzt das Sportinteresse auf den Ligastart im Fußball gerichtet ist, sorgt ein Handball-Vorbereitungsspiel für Aufsehen. Der vierfache Champions-League-Sieger THW Kiel wird sich am 11. August mit dem dem rot-weiß-roten Titelträger, dem UHK Krems, messen. Vergleicht man diese Partie mit der Fußballszene, könnte man das Match als Begegnung zwischen Wolfsberg und Real Madrid vergleichen, denn Meister Salzburg ist im Vergleich mit den Wachauern viel professioneller aufgestellt.

Strippenzieher der Partie in Graz sind mit Werner Lint und Viktor Szilagyi zwei ehemalige St. Pöltner Teamkameraden. Stefan Szilagyi, Vater des Kieler Sport direktors, hatte als UHK-Trainer am Revival der „Rot-Gelben“ großen Anteil. Werner Lint und Viktor Szilagyi blieben auch nach ihrer aktiven Laufbahn in engem Kontakt, was einmal mehr zeigt, wie wichtig es ist, dass alte Bande unter Freunden nicht reißen.