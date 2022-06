Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht für die UHK-Kampfmannschaft, die sich in vier Wochen bereits wieder zur Vorbereitung einfinden wird. Schon im August wartet bereits mit Supercup und Europacup-Quali ein dicht gedrängtes Programm.

Kein Wunder, dass diese Woche beim letzten gemeinsamen Training vor der Sommerpause in der Halle ein reges Treiben herrschte. Der neue Co-Trainer Jörg Merten verfasste auf dem PC gerade das Trainingsprogramm für die Urlaubszeit der Spieler, Chefcoach Ibish Thaqi nahm auf dem Parkett den potenziellen Posch- Nachfolger Nejc Zmavc unter die Lupe. Daneben berieten die Trainer gemeinsam über die Organisation des zukünftigen Spielbetriebs.

Erfolg ist im Sport selten ein Zufallsprodukt. In Anlehnung an Frank Sinatras Lied „New York, eine Stadt, die niemals schläft“, gilt Ähnliches für die UHK-Funktionärscrew. Für sie geht der Saisonschluss nahtlos in die neue Spielzeit über.