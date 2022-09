Auftakt macht Lust auf mehr

Zwei Runden sind im Handball-Oberhaus absolviert, in denen sich manche Experten-Prognosen bewahrheiteten, einige Ergebnisse für Aufsehen sorgten. Die Saison ist noch zu jung, um daraus schon finale Schlüsse ziehen zu können, aber eines hat sich bereits jetzt bewahrheitet: Spannend wird es allemal.

So brachten die Brucker Füchse mit Deutschland-Heimkehrer Raul Santos Bregenz schon in Runde 1 zu Fall. Der Rekordmeister und Titelanwärter aus Vorarlberg steht nach der Niederlage gegen die Kremser noch mit leeren Händen da. Ferlach, im Vorjahr vom Verletzungsteufel gebeutelt und nur in der unteren Tabellenregion zu finden, knöpfte Westwien beide Zähler ab.

Und der UHK? Mit dem Sieg in Bregenz setzte der Meister mehr als nur eine Duftmarke. Der Umbruch im Team läuft besser als erwartet und macht für alle Fans in „Rot-Gelb“ schon jetzt Lust auf mehr.