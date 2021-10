Breitenfähig – auch im Kopf

Elitensport, Treffpunkt für versnobte Schnösel und als Hobby für die eigenen Kinder nicht leistbar: Diese negativen Assoziationen (die in dieser Ausprägung schon lange keine Berechtigung mehr haben) haften dem Golfsport trotz aller entgegenwirkenden Bemühungen an.

Ganz sicher kein Futter für diesen Ruf liefert der Golfclub Lengenfeld. Zu verdanken ist das der Familie Gschwantner, die den Verein seit Jahren behutsam führt. An der Spitze: Ehrenpräsident und Inhaber Otmar Gschwantner. Schon in seinen Jahren als Bürgermeister für seine joviale und umgängliche Art bekannt und beliebt, ist der Philanthrop die wichtigste Persönlichkeit im Sportkosmos seiner Heimatgemeinde. Der GC Lengenfeld genießt ein hervorragendes Renommee weit über Bezirks- und Einkommensgrenzen hinaus. Golf ist in Lengenfeld auch in den Köpfen breitenfähig. Otmar Gschwantner ist dafür hauptverantwortlich.