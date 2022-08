Das kann nur Stripfing

„Wir werden uns auf eine harte Meisterschaft einstellen müssen.“ Georg Stierschneider verbarg seine Überraschung über die immense Qualität in der Regionalliga nach der Niederlage gegen Donaufeld nicht.

Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie breit selbst ein Aufsteiger aufgestellt ist. Keiner der fünf Wechsel führte zu einem sichtbaren Leistungsabfall bei den Wienern. Krems konnte da nicht mithalten. Acht Spieler, die eine realistische Chance auf Einsatzminuten haben, standen nicht zur Verfügung. Das machte sich vor allem nach dem 4:4 bemerkbar, als Donaufeld die Rotationsmaschinerie anwarf und dem KSC langsam, aber sicher der Saft ausging.

Der Kremser Kader ist breit, kann aber Ausfälle in dieser Quantität nicht kompensieren. Allerdings kann das bis auf Stripfing vermutlich niemand. Kein Grund also, die erste Saisonnieder lage zu hoch zu hängen. Der KSC ist in der Ostliga angekommen.