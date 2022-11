Das richtige Vorbild

Der Kapitän ist zurück auf dem Platz – und das ohne Schleife. Dass Christian Schaller bei seinem Comeback in der Startelf des SV Haitzendorf am vergangenen Sonntag gegen Langenrohr nicht die Kapitänsbinde von Keeper Mi chael Kerschbaumer zurückforderte, passt ins Bild.

Das 37-jährige Vereinsurgestein ist eine angenehme Abwechslung im von Eitelheiten und mangelhafter Selbsteinschätzung durchseuchten Fußball – sei es auf Profi- oder Amateur-Ebene. Auch deswegen ist er einer der respektiertesten Zeitgenossen auf und abseits der Sportplätze der Region.

Insbesondere die Kampfmannschaftsspieler der „Generation Z“ würden gut daran tun, sich ein Beispiel an solchen Spielertypen zu nehmen und weniger die in regelmäßigen Abständen wechselnden Frisuren oder übertriebenen Theatralik-Einlagen von Neymar und Co. zu studieren.