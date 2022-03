Das Cup-Viertelfinallos mit Hard als Gegner nahmen die Kremser mit einem Achselzucken zur Kenntnis. Immerhin konnten die Wachauer den Meister im Grunddurchgang zweimal bezwingen. Dem UHK bescherte dieser Bewerb in der Vergangenheit stets ein Wechselbad der Gefühle. 2011 scheiterte man vor heimischem Publikum als hoher Favorit im Endspiel an Außenseiter Schwaz. Bei den „Silberstieren“ glänzte damals Sebastian Feichtinger als achtfacher Torschütze. Mit Christoph Swoboda durfte zumindest ein waschechter Kremser den Pokal hochstemmen. Acht Jahre später boxten die „Gelb-Roten“ in Dornbirn als Außenseiter im Halbfinale Hard aus dem Bewerb und holten nach dem Finalerfolg über Bregenz überraschend den Cup.

Ein Sieg im Ländle, und der UHK würde das Tor zum Final Four öffnen, wo sich Krems mit seiner großen Fangemeinde sogar als Ausrichter anbieten könnte.