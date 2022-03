Der Glanz alter Werte

Ein kollektiver Schockmoment hat die Fußballfamilie im Bezirk Krems erfasst. Bernd Gwiß ist tot.

Die Nachricht vom Ableben des Obmann-Stellvertreters und Sektionsleiters des USC Lengenfeld verbreitete sich Ende vergangener Woche wie ein Lauffeuer und machte zwei Dinge mit voller Brutalität deutlich. Unser aller Leben hängt an einem seidenen Faden. Gwiß stand mit seinen 41 Jahren mitten im Leben, er spielte vor nicht einmal zwei Wochen bei einer Jux-Partie in Lengenfeld mit. Zweitens: Fußball ist nicht nur die schönste Nebensache der Welt, sondern vor allem eines: verbindend. Freundschaft, Kameradschaft und Treue sind für den Sport sinnstiftend. Bernd Gwiß wusste das und hielt in all seiner Bescheidenheit Werte hoch, die im Zeitalter der digitalisierten Getriebenheit zunehmend in Vergessenheit geraten.

Die Fußballfamilie wird dich niemals vergessen, lieber Bernd.