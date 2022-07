Der „Major“ polarisiert

Der „Major“ kommt nach Krems. Diese sensationelle Nachricht aus der Wachau stellte am letzten Tag der Übertrittszeit jeden noch so spektakulären Transfer des Sommers in den Schatten. Kein Wunder. Stefan Maierhofer polarisiert einfach. Vor allem wegen seiner Auftritte vor der Kamera.

„Das ist Fußball für Österreich!“: Unvergessen sind seine martialischen Worte, Rainer Pariasek und Herbert Prohaska herzend, nach Österreichs 4:4 in der EM-Qualifikation in Belgien. Ebenso noch im Gedächtnis vieler Fußballfans: seine erfolgreichen Auftritte für Rapid Wien nach einem Nasenbeinbruch mit einer Spezialmaske, die ihm den Ehrfurcht einflößenden Spitznamen „Phantom von Hütteldorf“ einbrachten.

Selbst wenn Maierhofers sportlicher Wert im Alter von 39 Jahren und nach einer Saison ohne Fußball eingeschränkt sein sollte: Der KSC wird alleine von der Strahlkraft des „Majors“ immens profitieren.