Der Supercup als Wegweiser

Der Saison-Startschuss erfolgt traditionsgemäß mit einer Vorstellung der Teams in Wien. Die HLA präsentierte dabei auch den neuen Hauptsponsor ZTE, der die Digitalisierung in den Hallen auf Vordermann bringen will.

Das war in den letzten Wochen nach dem Abgang der Schlüsselspieler Jakob Jochmann und Fabian Posch auch die Aufgabe von UHK-Trainer Ibish Thaqi. In Wien vertrat Neuzugang Daniel Dicker die Kremser. Der Steirer sprach dabei natürlich von der Titelverteidigung. Ein hehres Ziel, wenn man einen Blick über den eigenen Tellrand wirft.

Im Gegensatz zu den Kremsern, die nun auch den Ausfall von Tobias Auß kompensieren müssen, hat die Konkurrenz durchgehend aufgerüstet. Bei den Wachauern muss man hoffen, dass Rohdiamanten wie Matthias Lippitsch schnell HLA-Level erreichen.

Der Supercup-Knaller gegen Bregenz könnte dabei schon ein Wegweiser sein, wo es heuer für „Rot-Gelb“ langgeht.